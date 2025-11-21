Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Nitr0 пропустит StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2 из-за рождения ребёнка

Nitr0 пропустит StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2 из-за рождения ребёнка
Комментарии

Игрок состава NRG по Counter-Strike 2 Николас nitr0 Канелла пропустит StarLadder Budapest Major — 2025. Его место займёт тренер команды Дэмиан ⁠daps⁠ Стил.

Важное объявление: nitr0 не сможет приять участие в турнире StarLadder Budapest Major — 2025, заменять его будет тренер NRG Дэмиан daps⁠ Стил. Капитан Америка ожидает рождения своего ребёнка в ближайшие дни, мы благодарим наших фанатов за понимание.

Состав NRG на мэйджоре:

  • Джордж Jeorge Эндикотт;
  • Дэмиан ⁠daps⁠ Стил.
  • Александр br0 Бро;
  • Зак XotiC Элшани;
  • Аран Sonic Гросбек.

StarLadder Budapest Major — 2025 пройдёт с 24 ноября по 14 декабря в Будапеште. За чемпионский титул и призовой фонд в размере $ 1,25 млн сразятся 32 команды.

Материалы по теме
Впервые в истории: финал мэйджора по CS состоится в формате best-of-5
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android