Nitr0 пропустит StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2 из-за рождения ребёнка
Игрок состава NRG по Counter-Strike 2 Николас nitr0 Канелла пропустит StarLadder Budapest Major — 2025. Его место займёт тренер команды Дэмиан daps Стил.
Важное объявление: nitr0 не сможет приять участие в турнире StarLadder Budapest Major — 2025, заменять его будет тренер NRG Дэмиан daps Стил. Капитан Америка ожидает рождения своего ребёнка в ближайшие дни, мы благодарим наших фанатов за понимание.
Состав NRG на мэйджоре:
- Джордж Jeorge Эндикотт;
- Дэмиан daps Стил.
- Александр br0 Бро;
- Зак XotiC Элшани;
- Аран Sonic Гросбек.
StarLadder Budapest Major — 2025 пройдёт с 24 ноября по 14 декабря в Будапеште. За чемпионский титул и призовой фонд в размере $ 1,25 млн сразятся 32 команды.
