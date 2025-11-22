Wildcard распустила состав по Counter-Strike 2

Киберспортивная организация Wildcard Gaming сообщила о роспуске состава по Counter-Strike 2.
Клуб участвовал на BLAST.tv Austin Major – 2025 (25-27-е места) и FISSURE Playground 1 — CS (13-16-е места). Игроки также приняли участие в квалификациях на турниры от CCT и ESL, но не смогли попасть в основной этап.
Бывший состав Wildcard Gaming по CS 2:
- Питер stanislaw Яргузз;
- Лав phzy Смидебрант;
- Джош JBa Барутт;
- Джаксон Peeping Корнвелл;
- Масей FK1U Миклаш.
В Wildcard Gaming сообщили, что stanislaw, phzy и JBa смогут рассматривать предложения. Peeping, в свою очередь, переходит на скамейку запасных, а контракт с F1KU Миклаш истекает в конце ноября. Новости о составе появятся в ближайшие дни.
Ранее phzy рассказывал, что руководство клуба использовало нейросеть для поиска новых игроков.