Wildcard распустила состав по Counter-Strike 2

Джош JBa Барутт на FISSURE Playground 1 — CS
Аудио-версия:
Киберспортивная организация Wildcard Gaming сообщила о роспуске состава по Counter-Strike 2.

Клуб участвовал на BLAST.tv Austin Major – 2025 (25-27-е места) и FISSURE Playground 1 — CS (13-16-е места). Игроки также приняли участие в квалификациях на турниры от CCT и ESL, но не смогли попасть в основной этап.

Бывший состав Wildcard Gaming по CS 2:

  • Питер stanislaw Яргузз;
  • Лав phzy Смидебрант;
  • Джош JBa Барутт;
  • Джаксон Peeping Корнвелл;
  • Масей FK1U Миклаш.

В Wildcard Gaming сообщили, что stanislaw, phzy и JBa смогут рассматривать предложения. Peeping, в свою очередь, переходит на скамейку запасных, а контракт с F1KU Миклаш истекает в конце ноября. Новости о составе появятся в ближайшие дни.

Ранее phzy рассказывал, что руководство клуба использовало нейросеть для поиска новых игроков.

Новости. Чемп.Play
