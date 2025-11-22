Скидки
Расписание третьего дня плей-офф PGL Wallachia Season 6 по Dota 2

Комментарии

Сегодня, 22 ноября, продолжится стадия плей-офф на PGL Wallachia Season 6 по Dota 2.

В рамках третьего дня зрители узнают первого участника гранд-финала чемпионата. Также в этот день турнир покинут две команды из нижней сетки. Серии пройдут в формате best-of-3 (до двух побед).

Расписание игр PGL Wallachia Season 6 на субботу, 22 ноября:

Верхняя сетка:

  • 17:00. Team Spirit (Россия) — Team Liquid (Европа);

Нижняя сетка:

  • 11:00. PARIVISION (Россия) — BetBoom Team (Россия);
  • 14:00. OG (Европа) — MOUZ (Европа).

PGL Wallachia Season 6 проходит с 15 по 23 ноября 2025 года в Бухаресте, Румыния. В турнире участвуют 16 команд, разыгрывающих призовой фонд в размере $ 1 млн.

