«К чёрту нейросети»: автор «Достать ножи» Райан Джонсон выступил против ИИ в кино

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у режиссёра фильмов серии «Достать ножи» Райана Джонсона. Он рассказал о своём отношении к искусственному интеллекту в кино.

По словам постановщика, он не понимает, зачем использовать нейросети при создании фильмов, ведь ИИ делает картину хуже во всех отношениях. Джонсон считает, что те, кто хочет сэкономить денег на живых артистах, не до конца понимают, что они вообще делают в индустрии.

К чёрту нейросети. Искусственный интеллект — это то, что ухудшает фильмы во всех отношениях. Я не понимаю, когда говорят: «Логично экономить деньги, не платя артистам». Но тогда какого чёрта мы вообще делаем в индустрии?

До Райана Джонсона против ИИ в кино выступили многие постановщики и актёры из Голливуда. Так, нейросети не признают автор недавнего «Франкенштейна» Гильермо дель Торо, создатель сериала «Во все тяжкие» Винс Гиллиган и звезда супергеройской картины Marvel «Шан-Чи и легенды десяти колец» Симу Лю.

Гильермо дель Торо рассказал о своём отношении к нейросетям:
«Я лучше умру»: Гильермо дель Торо — о съёмке фильмов с помощью ИИ
