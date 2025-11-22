Зрители оценили сказку «Злая. Часть 2» на уровне первого фильма

21 ноября состоялась премьера фильма «Злая. Часть 2» — продолжения музыкальной сказки 2024 года. На следующий день компания Cinemascore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила оценку «А». Точно так же зрители встретили первую часть серии. В то же время критики оценили новый фильм ниже оригинала: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 70% свежести, а картину 2024 года рекомендовали к просмотру 88% обозревателей.

Фото: Cinemascore

«Злая. Часть 2» рассказывает о том, как ведьма Эльфаба оказывается в изгнании, а её сестра Глинда становится символом добра в Изумрудном городе. Главные роли вновь сыграли Синтия Эриво («Чужак») и певица Ариана Гранде («Не смотрите наверх»).