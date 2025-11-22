Кристофер Нолан должен был снять культовую «Трою» с Брэдом Питтом

Издание Empire взяло интервью у культового режиссёра Кристофера Нолана («Тёмный рыцарь»). Он рассказал, что изначально должен был снять знаменитую «Трою» с Брэдом Питтом в главной роли.
По словам постановщика, компания Warner Bros. решила нанять его, чтобы снять эпический фильм, который разработал режиссёр Вольфганг Петерсен. Нолан отметил, что ему было интересно исследовать мифический мир. Но в итоге студия вернула проект Петерсену.
Изначально Warner Bros. наняла меня режиссировать фильм «Троя». Его разработал Вольфганг Петерсен, и, когда студия решила не продолжать работу над его супергеройским фильмом «Бэтмен против Супермена», он захотел вернуть проект. В конце концов, мне было очень интересно исследовать этот мир. Поэтому он долгое время был у меня в голове. В частности, определённые образы. Я хотел обыграть троянского коня и прочие особенности истории.
Нолан также рассказал, что после его снятия с «Трои» студия предложила постановщику срежиссировать «Бэтмен: Начало» в качестве «утешительного приза». В итоге супергеройская картина 2005 года превратилась в культовую трилогию. В свою очередь, Нолан всё равно смог снять эпический фильм по древнегреческому поэту Гомеру «Одиссея», который выйдет в прокате 17 июля 2026 года.
Историческая драма «Троя» вышла в 2004 году. Главные роли, помимо Питта, сыграли Эрик Бана («Чёрный ястреб»), Орландо Блум («Властелин колец») и Шон Бин («Игра престолов»). Картину смешанно приняли критики, но зрители высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 53% свежести от обозревателей и 74% от зрителей.