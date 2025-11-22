Скидки
Кристофер Нолан должен был снять культовую «Трою» с Брэдом Питтом

Кристофер Нолан должен был снять культовую «Трою» с Брэдом Питтом
Издание Empire взяло интервью у культового режиссёра Кристофера Нолана («Тёмный рыцарь»). Он рассказал, что изначально должен был снять знаменитую «Трою» с Брэдом Питтом в главной роли.

По словам постановщика, компания Warner Bros. решила нанять его, чтобы снять эпический фильм, который разработал режиссёр Вольфганг Петерсен. Нолан отметил, что ему было интересно исследовать мифический мир. Но в итоге студия вернула проект Петерсену.

Изначально Warner Bros. наняла меня режиссировать фильм «Троя». ​​Его разработал Вольфганг Петерсен, и, когда студия решила не продолжать работу над его супергеройским фильмом «Бэтмен против Супермена», он захотел вернуть проект. В конце концов, мне было очень интересно исследовать этот мир. Поэтому он долгое время был у меня в голове. В частности, определённые образы. Я хотел обыграть троянского коня и прочие особенности истории.

Нолан также рассказал, что после его снятия с «Трои» студия предложила постановщику срежиссировать «Бэтмен: Начало» в качестве «утешительного приза». В итоге супергеройская картина 2005 года превратилась в культовую трилогию. В свою очередь, Нолан всё равно смог снять эпический фильм по древнегреческому поэту Гомеру «Одиссея», который выйдет в прокате 17 июля 2026 года.

Историческая драма «Троя» вышла в 2004 году. Главные роли, помимо Питта, сыграли Эрик Бана («Чёрный ястреб»), Орландо Блум («Властелин колец») и Шон Бин («Игра престолов»). Картину смешанно приняли критики, но зрители высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 53% свежести от обозревателей и 74% от зрителей.

Нолан рассказал, почему снял «Одиссею»:
«Гениальный персонаж»: Кристофер Нолан рассказал, почему решил снять фильм «Одиссея»
