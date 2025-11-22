Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кровавый трейлер единого фильма «Убить Билла» Квентина Тарантино — премьера 5 декабря

Кровавый трейлер единого фильма «Убить Билла» Квентина Тарантино — премьера 5 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Lionsgate представила кровавый трейлер «Убить Билла: Вся чёртова история» — фильм, который объединил две части культовой серии Квентина Тарантино в одну ленту. Специальная версия картины выйдет в прокате 5 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Легендарный режиссёр называет переиздание лучшим способом посмотреть фильм. Изначально Тарантино создавал «Убить Билла» как одну большую картину, но в итоге её разделили на две части. Спецверсия также получит новый анимационный сегмент, который будет длиться семь минут. Таким образом, хронометраж картины составит 4 часа 41 минуту.

Дилогия «Убить Билла» вышла в 2003-2004 годах и рассказывала о наёмном убийце по кличке Чёрная Мамба, в которую стреляют прямо во время свадьбы. Девушка чудом выживает и после нахождения в коме отправляется на поиски неудачливого киллера по имени Билл. Главные роли в лентах сыграли знаменитые артисты Ума Турман, Люси Лью, Дэвид Кэрредин и Майкл Мэдсен. Не исключено, что спецверсия выйдет в российском прокате.

Квентин Тарантино — о своих лучших фильмах:
Квентин Тарантино назвал три своих лучших фильма
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android