Расписание выхода сериала «Жар» с Марком Эйдельштейном

27 ноября состоится премьера сериала «Жар» со звездой «Аноры» Марком Эйдельштейном в главной роли. Криминальное шоу расскажет историю самовлюблённого шеф-повара Марка, которого со скандалом выгоняют из элитного ресторана Москвы. Находясь в тяжёлом положении, он берёт в напарники молодого парня Аарона, который мечтает открыть свой ресторан. В поисках инвестиций герои оказываются в должниках у сербской мафии и теперь им необходимо защитить себя и своих близких.
Всего в первый сезон войдёт восемь серий — все они выйдут одновременно в онлайн-кинотеатре «Иви». Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.
Расписание выхода криминального сериала «Жар»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|27 ноября
|2-я серия
|27 ноября
|3-я серия
|27 ноября
|4-я серия
|27 ноября
|5-я серия
|27 ноября
|6-я серия
|27 ноября
|7-я серия
|27 ноября
|8-я серия
|27 ноября