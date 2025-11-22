Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Жар, Марк Эйдельштейн, Иви (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Жар» с Марком Эйдельштейном
Комментарии

27 ноября состоится премьера сериала «Жар» со звездой «Аноры» Марком Эйдельштейном в главной роли. Криминальное шоу расскажет историю самовлюблённого шеф-повара Марка, которого со скандалом выгоняют из элитного ресторана Москвы. Находясь в тяжёлом положении, он берёт в напарники молодого парня Аарона, который мечтает открыть свой ресторан. В поисках инвестиций герои оказываются в должниках у сербской мафии и теперь им необходимо защитить себя и своих близких.

Всего в первый сезон войдёт восемь серий — все они выйдут одновременно в онлайн-кинотеатре «Иви». Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода криминального сериала «Жар»

ЭпизодДата выхода
1-я серия27 ноября
2-я серия27 ноября
3-я серия27 ноября
4-я серия27 ноября
5-я серия27 ноября
6-я серия27 ноября
7-я серия27 ноября
8-я серия27 ноября
О другом популярном сериале:
Меглин и девять Декстеров. Стоит ли смотреть третий сезон «Метода»
Меглин и девять Декстеров. Стоит ли смотреть третий сезон «Метода»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android