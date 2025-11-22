Зрители оценили драму «Семья в аренду» с Бренданом Фрейзером выше «Крушащей машины»

21 ноября состоялась премьера драмы «Семья в аренду» — нового семейного фильма с Бренданом Фрейзером («Кит») в главной роли. Спустя день компания Cinemascore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку «А». Таким образом, «Семья в аренду» понравилась зрителям больше, чем другие драмы 2025 года: «Кристи» с Сидни Суини в главной роли (В+) и «Крушащей машины» с Дуэйном Джонсоном (В-). Критики тоже высоко оценили ленту: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 86% свежести.

Фото: Cinemascore

«Семья в аренду» рассказывает об актёре, который живёт и работает в Токио. Однажды он соглашается сняться в рекламе «семьи напрокат» в роли типичного американца. Но как только он приступает к работе, то осознаёт, насколько важной оказалась его роль в том, что казалось маленькой рекламой. По ходу сюжета он заводит неожиданные знакомства и открывает для себя радости, которые дарит ему его новая «семья».