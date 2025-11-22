Скидки
ProbLeM из VP.Prodigy может стать новым тренером Virtus.pro — инсайдер

Комментарии

Дмитрий ProbLeM Мартынов, наставник академического ростера, может перейти в основной состав Virtus.pro по Counter-Strike 2 в качестве тренера. Об этом сообщил инсайдер с ником Gromov.

ProbLeM присоединился к VP.Prodigy в 2024 году. Вместе с ним коллектив стал чемпионом MySkill Pro League 2 и ESEA Season 54: Elite Cup — Europe. Наставник уже работал с Владимиром b1st Красиковым и Вадимом tO0RO Арковым, которые играют в основном составе.

Возможный состав Virtus.pro по CS 2:

  • Евгений FL1T Лебедев;
  • Пётр fame Болышев;
  • Илья Perfecto Залуцкий;
  • Вадим tO0RO Арков;
  • Владимир b1st Красиков;
  • Дмитрий ProbLeM Мартынов (тренер).

Напомним, в ноябре 2025 года Иван F_1N Кочугов покинул Virtus.pro «по собственному желанию».

