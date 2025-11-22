Скидки
СМИ: FL4MUS может перейти в состав OG по CS 2 на правах аренды
Издание Sheep Esports сообщило, что Тимур FL4MUS Марьев может присоединиться к OG на правах аренды с возможностью последующего полноценного контракта.

Утверждается, что переход уже согласован: в случае успешного выступления OG сможет выкупить игрока. FL4MUS выступает за микс 9BoomPro, где за последние три месяца показал рейтинг 1,11.

На данный момент Марьев числится в резерве Virtus.pro. Игрок покинул стартовый состав после провального выступления команды на BLAST.tv Austin Major — 2025, где «медведи» не смогли пробиться в плей-офф.

OG продолжает перестройку состава: недавно к команде присоединился Каспер cadiaN Мёллер, заняв место Кристофера Chr1zN Сторгаарда.

Возможный состав OG по CS 2:

  • Олле Spooke Грюндстрем;
  • Адам adamb Ангстрем;
  • Рафаэль arrozdoce Винг;
  • Каспер cadiaN Меллер;
  • Тимур FL4MUS Марьев;
  • Ламберт Lambert Приджент (тренер).
Wildcard распустила состав по Counter-Strike 2
Все новости

