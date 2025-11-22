Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

СМИ: FL4MUS может перейти в состав OG по CS 2 на правах аренды

Издание Sheep Esports сообщило, что Тимур FL4MUS Марьев может присоединиться к OG на правах аренды с возможностью последующего полноценного контракта.

Утверждается, что переход уже согласован: в случае успешного выступления OG сможет выкупить игрока. FL4MUS выступает за микс 9BoomPro, где за последние три месяца показал рейтинг 1,11.

На данный момент Марьев числится в резерве Virtus.pro. Игрок покинул стартовый состав после провального выступления команды на BLAST.tv Austin Major — 2025, где «медведи» не смогли пробиться в плей-офф.

OG продолжает перестройку состава: недавно к команде присоединился Каспер cadiaN Мёллер, заняв место Кристофера Chr1zN Сторгаарда.

Возможный состав OG по CS 2:

Олле Spooke Грюндстрем;

Адам adamb Ангстрем;

Рафаэль arrozdoce Винг;

Каспер cadiaN Меллер;

Тимур FL4MUS Марьев;

Ламберт Lambert Приджент (тренер).