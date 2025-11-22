Авторы «Очень странных дел» рассказали о любимых сценах в сериале

Издание Variety взяло интервью у создателей популярного сериала «Очень странные дела» Росса и Мэтта Дафферов. Они рассказали о своих любимых сценах в мистическом шоу.

По словам Мэтта, он обожает первую сцену, которую они снимали для сериала. Речь идёт об эпизоде, когда главные герои шоу собираются в подвале, чтобы сыграть в «Подземелья и драконы». Шоураннер заявил, что не забудет эту сцену никогда.

Первая сцена, которую мы снимали, была сцена с детьми, играющими в «Подземелья и драконы» в подвале. Это был первый раз, когда мы собрали их в одной комнате, на съёмочной площадке, и они разыгрывали сцену из сериала под работающими камерами. Просто наблюдать за тем, как всё это складывается, было огромным облегчением. Хотя это было 10 лет назад, я никогда не забуду этот момент.

Росс Даффер назвал своей любимой сценой эпизод из первого сезона, когда Одиннадцатая сражалась с Демогоргоном. По словам автора, именно во времся съёмок этого момента он понял, что шоу полюбят миллионы зрителей.

Пятый сезон «Очень странных дел» выйдет на стриминговом сервисе Netflix в трёх частях: первая — в ночь на 27 ноября, вторая — в ночь на 26 декабря, а последний эпизод — в ночь на 1 января. Он станет финальным для всего шоу.