Вышло демо Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE — игры по аниме «Поднятие уровня в одиночку»

Компания Netmarble Neo выпустила демоверсию игры Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE. Опробовать экшен по знаменитому аниме «Поднятие уровня в одиночку» можно в Steam.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Netmarble Neo.

Сюжет игры вновь расскажет о Сон Джин-у, который должен побеждать различных монстров, чтобы стать охотником высокого ранга. Проект не только повторяет сюжет аниме, но и представит игрокам дополнительные истории.

Solo Leveling представляет собой динамичный экшен, где можно сражаться с различными монстрами, убивая их множеством способностей. Кроме того, в игре необходимо исследовать подземелья и выполнять различные задания.

Релиз Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE состоится 24 ноября. В этот день игра станет доступна в Steam. В 2026 году проект выпустят на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. В экшене также будет русская локализация в виде субтитров.

О другой игре по «Поднятию уровня в одиночку»:
Вышел трейлер игры Solo Leveling: Karma по аниме «Поднятие уровня в одиночку»
