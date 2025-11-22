Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мэра в сериале «Из многих» от автора «Во все тяжкие» сыграл настоящий мэр Альбукерке

Мэра в сериале «Из многих» от автора «Во все тяжкие» сыграл настоящий мэр Альбукерке
Аудио-версия:
Комментарии

Зрители заметили интересную деталь в сериале «Из многих» от автора «Во все тяжкие». В четвёртом эпизоде шоу под названием «Пожалуйста, Кэрол» появляется мэр Альбукерке, которого сыграл настоящий мэр этого города из реальной жизни.

Самого чиновника зовут Тим Келлер. Он занимает должность мэра Альбукерке с 2017 года до сегодняшнего дня. В эпизоде он появляется ненадолго и контактирует с главной героиней шоу. В финальных титрах серии он указан как «мэр Тим».

Судя по всему, автор сериала Винс Гиллиган решил таким образом показать город актуальней. Интересно, что в 2025 году Келлер снова баллотируется на переизбрание, а уже 9 ноября ему предстоит пройти второй тур выборов.

«Из многих» рассказывает историю самого несчастного человека на Земле, которому поручают спасти мир от счастья. События разворачиваются в альтернативной реальности, где человечество столкнулось с таинственным явлением, которое сильно повлияет на весь мир. Всего в первый сезон войдёт девять серий.

О сериале «Из многих»:
Новый шедевр автора «Во все тяжкие»: почему стоит смотреть сериал «Из многих»
Новый шедевр автора «Во все тяжкие»: почему стоит смотреть сериал «Из многих»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android