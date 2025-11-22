Расписание выхода 2-го сезона сериала «Чёрное облако»
28 ноября стартует второй сезон сериала «Чёрное облако». Сюжет продолжения развернётся спустя полгода после финала первого. Оксана теперь живёт в загородном доме своего бывшего одноклассника Александра и не помнит, что натворила. Девушка смутно подозревает, что её привычка к подавлению гнева вызвала в ней некую сверхъестественную способность. Теперь ей предстоит вспомнить, что она сделала.
Всего во второй сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить в онлайн-кинотеатре Okko каждую пятницу. Премьера финальной серии состоится 16 января.
Расписание выхода второго сезона сериала «Чёрное облако»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|28 ноября
|2-я серия
|5 декабря
|3-я серия
|12 декабря
|4-я серия
|19 декабря
|5-я серия
|26 декабря
|6-я серия
|2 января
|7-я серия
|9 января
|8-я серия
|16 января
О другом российском сериале:
Комментарии