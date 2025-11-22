Расписание выхода 2-го сезона сериала «Чёрное облако»

28 ноября стартует второй сезон сериала «Чёрное облако». Сюжет продолжения развернётся спустя полгода после финала первого. Оксана теперь живёт в загородном доме своего бывшего одноклассника Александра и не помнит, что натворила. Девушка смутно подозревает, что её привычка к подавлению гнева вызвала в ней некую сверхъестественную способность. Теперь ей предстоит вспомнить, что она сделала.

Всего во второй сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить в онлайн-кинотеатре Okko каждую пятницу. Премьера финальной серии состоится 16 января.

Расписание выхода второго сезона сериала «Чёрное облако»