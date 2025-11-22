PARIVISION и OG покинули PGL Wallachia Season 6 по Dota 2

BetBoom Team обыграла PARIVISION со счётом 2:1 в матче нижней сетки плей-офф PGL Wallachia Season 6 по Dota 2 и отправила соперника домой.
Команда Ильи Kiritych Ульянова начала встречу с разгромной победы — 23:3 за 36 минут на первой карте. PARIVISION ответила выигрышем второй карты (16:8 за 25 минут), но на решающей третьей BetBoom вновь взяла верх — 25:7 за 47 минут. Примечательно, что на первой карте Владимир No[o]ne Миненко впервые с 2015 года сыграл на Centaur Warrunner, завершив карту с KDA 1-3-1. PARIVISION заняла 5-6-е место и получила $ 50 тыс.
Во втором матче нижней сетки MOUZ уверенно обыграла OG со счётом 2:0 и вышла в полуфинал нижней сетки.
OG не смогла взять ни одной карты и покинула турнир на том же 5-6-м месте, заработав $ 50 тыс. MOUZ, в свою очередь, продолжит борьбу за выход в гранд-финал: её следующий матч против BetBoom Team состоится 22 ноября, начало в 20:00 по московскому времени.
PGL Wallachia Season 6 проходит с 15 по 23 ноября 2025 года в Бухаресте, Румыния. В турнире участвуют 16 команд, разыгрывающих призовой фонд в размере $ 1 млн.