PARIVISION и OG покинули PGL Wallachia Season 6 по Dota 2

Комментарии

BetBoom Team обыграла PARIVISION со счётом 2:1 в матче нижней сетки плей-офф PGL Wallachia Season 6 по Dota 2 и отправила соперника домой.

Команда Ильи Kiritych Ульянова начала встречу с разгромной победы — 23:3 за 36 минут на первой карте. PARIVISION ответила выигрышем второй карты (16:8 за 25 минут), но на решающей третьей BetBoom вновь взяла верх — 25:7 за 47 минут. Примечательно, что на первой карте Владимир No[o]ne Миненко впервые с 2015 года сыграл на Centaur Warrunner, завершив карту с KDA 1-3-1. PARIVISION заняла 5-6-е место и получила $ 50 тыс.

Dota 2. PGL Wallachia Season 6 . 1/4 финала (нижняя сетка)
22 ноября 2025, суббота. 11:00 МСК
PARIVISION
Окончен
1 : 2
BetBoom Team

Во втором матче нижней сетки MOUZ уверенно обыграла OG со счётом 2:0 и вышла в полуфинал нижней сетки.

OG не смогла взять ни одной карты и покинула турнир на том же 5-6-м месте, заработав $ 50 тыс. MOUZ, в свою очередь, продолжит борьбу за выход в гранд-финал: её следующий матч против BetBoom Team состоится 22 ноября, начало в 20:00 по московскому времени.

Dota 2. PGL Wallachia Season 6 . 1/4 финала (нижняя сетка)
22 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
OG
Окончен
0 : 2
MOUZ

PGL Wallachia Season 6 проходит с 15 по 23 ноября 2025 года в Бухаресте, Румыния. В турнире участвуют 16 команд, разыгрывающих призовой фонд в размере $ 1 млн.

