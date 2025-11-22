«Довёл меня до слёз»: звезда «Гладиатора 2» Пол Мескал — о «Битве за битвой» с Ди Каприо

Издание Variety взяло интервью у звезды фильма «Гладиатор 2» Пола Мескала. Он рассказал о своём впечатлении от недавней ленты «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

По словам артиста, картина буквально довела его до слёз. Мескал рассказал, что это блестящий фильм и что он действительно сопереживал персонажу Ди Каприо.

«Битва за битвой» довела меня до слёз. Этот фильм просто блестяще поставлен, а актёры в нём великолепно сыграли. Я действительно сопереживал персонажу Леонардо Ди Каприо.

«Битва за битвой» — новая картина режиссёра Пола Томаса Андерсона («Мастер», «Нефть»). Фильм рассказывает о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, чью дочь похищает давний враг, полковник Стив Локджо. Чтобы её спасти, Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам. Вместе с Леонардо Ди Каприо в ленте также сыграли Шон Пенн («Таинственная река»), Бенисио Дель Торо («Убийца») и Реджина Холл («Законопослушный гражданин»).