Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фильма «Иллюзия обмана 3» в России достигли 900 млн рублей

Сборы фильма «Иллюзия обмана 3» в России достигли 900 млн рублей
Комментарии

22 ноября сборы фильма «Иллюзия обмана 3» в России достигли 900 млн рублей. Лента смогла достичь такого результата за 10 дней проката — она официально вышла в российских кинотеатрах 13 ноября. Фильм остаётся лидером проката, обгоняя сказку «Маша и медведи».

Фото: ЕАИС

Третья часть знаменитой франшизы продолжает историю «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».

Главных героев вновь воплотили на экране Джесси Айзенберг («Социальная сеть»), Вуди Харрельсон («Настоящий детектив») и Морган Фриман («Тёмный рыцарь»). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер — автор фильмов «Веном» и «Анчартед: На картах не значится».

О другом популярном фильме:
Безумно красивое кино: обзор «Франкенштейна» Гильермо Дель Торо
Безумно красивое кино: обзор «Франкенштейна» Гильермо Дель Торо
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android