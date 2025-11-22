22 ноября сборы фильма «Иллюзия обмана 3» в России достигли 900 млн рублей. Лента смогла достичь такого результата за 10 дней проката — она официально вышла в российских кинотеатрах 13 ноября. Фильм остаётся лидером проката, обгоняя сказку «Маша и медведи».

Фото: ЕАИС

Третья часть знаменитой франшизы продолжает историю «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».

Главных героев вновь воплотили на экране Джесси Айзенберг («Социальная сеть»), Вуди Харрельсон («Настоящий детектив») и Морган Фриман («Тёмный рыцарь»). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер — автор фильмов «Веном» и «Анчартед: На картах не значится».