Объявлены группы и формат KeSPA Cup 2025 по League of Legends

Организаторы KeSPA Cup 2025 раскрыли составы групп и подтвердили формат турнира, который пройдёт с 6 по 14 декабря в Южной Корее.

Групповой этап пройдёт в формате best-of-1 (одна победа). Команды, занявшие вторые места в группах, сыграют в дополнительной стадии в формате best-of-3 за право выйти в плей-офф.

Состав групп

Группа А:

Cloud9;

Hanwha Life Esports;

Сборная Вьетнама (VIE);

BNK FearX;

Gen.G Esports.

Группа B:

Dplus KIA;

OKSavingsBank BRION;

DRX;

DN Freecs;

KT Rolster.

Группа C:

Nongshim RedForce;

Cборная Японии (JPN);

Team Liquid;

T1.

Турнир станет ключевой проверкой обновлённых составов перед началом нового сезона LCK и послужит подготовкой к международным соревнованиям, включая Азиатские игры 2026 года. Они пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года.