Объявлены группы и формат KeSPA Cup 2025 по League of Legends
Организаторы KeSPA Cup 2025 раскрыли составы групп и подтвердили формат турнира, который пройдёт с 6 по 14 декабря в Южной Корее.
Групповой этап пройдёт в формате best-of-1 (одна победа). Команды, занявшие вторые места в группах, сыграют в дополнительной стадии в формате best-of-3 за право выйти в плей-офф.
Состав групп
Группа А:
- Cloud9;
- Hanwha Life Esports;
- Сборная Вьетнама (VIE);
- BNK FearX;
- Gen.G Esports.
Группа B:
- Dplus KIA;
- OKSavingsBank BRION;
- DRX;
- DN Freecs;
- KT Rolster.
Группа C:
- Nongshim RedForce;
- Cборная Японии (JPN);
- Team Liquid;
- T1.
Турнир станет ключевой проверкой обновлённых составов перед началом нового сезона LCK и послужит подготовкой к международным соревнованиям, включая Азиатские игры 2026 года. Они пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года.
