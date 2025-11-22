Скидки
Объявлены группы и формат KeSPA Cup 2025 по League of Legends

Комментарии

Организаторы KeSPA Cup 2025 раскрыли составы групп и подтвердили формат турнира, который пройдёт с 6 по 14 декабря в Южной Корее.

Групповой этап пройдёт в формате best-of-1 (одна победа). Команды, занявшие вторые места в группах, сыграют в дополнительной стадии в формате best-of-3 за право выйти в плей-офф.

Состав групп

Группа А:

  • Cloud9;
  • Hanwha Life Esports;
  • Сборная Вьетнама (VIE);
  • BNK FearX;
  • Gen.G Esports.

Группа B:

  • Dplus KIA;
  • OKSavingsBank BRION;
  • DRX;
  • DN Freecs;
  • KT Rolster.

Группа C:

  • Nongshim RedForce;
  • Cборная Японии (JPN);
  • Team Liquid;
  • T1.

Турнир станет ключевой проверкой обновлённых составов перед началом нового сезона LCK и послужит подготовкой к международным соревнованиям, включая Азиатские игры 2026 года. Они пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года.

