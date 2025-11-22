«Это форма плагиата»: Брендан Фрейзер — об использовании ИИ в кино

Издание Variety взяло интервью у звезды фильмов «Мумия» и «Кит» Брендана Фрейзера. Он рассказал о своём отношении к использованию искусственного интеллекта в кино.

Артист уверен, что ИИ — это своеобразная форма плагиата. Фрейзер заявил, что создание образов актёров сравнимо с использованием марионеток на ниточке. В конечном счёте, по мнению артиста, все нейросети используются лишь для прибыли.

Мне кажется, что ИИ — это форма плагиата. Можно, конечно, воровать у лучших, как говорится. Но присваивать без разрешения и манипулировать чужими образами — это как использовать марионетку на ниточке. В долгосрочной перспективе главная цель создателей ИИ — стать богаче. Я недостаточно умён, чтобы понять, как воспрепятствовать этому. Но я действительно считаю, что эту проблему нужно обсуждать.

Актёр также сказал, что его очень волнует сканирование людей для создания их цифровых образов. Фрейзер часто переживал по этому поводу, когда снимался в фильмах, где используется компьютерная графика. По мнению артиста, большинство покойных звёзд Голливуда были бы против их появления с помощью ИИ.