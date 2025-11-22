Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это форма плагиата»: Брендан Фрейзер — об использовании ИИ в кино

«Это форма плагиата»: Брендан Фрейзер — об использовании ИИ в кино
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Variety взяло интервью у звезды фильмов «Мумия» и «Кит» Брендана Фрейзера. Он рассказал о своём отношении к использованию искусственного интеллекта в кино.

Артист уверен, что ИИ — это своеобразная форма плагиата. Фрейзер заявил, что создание образов актёров сравнимо с использованием марионеток на ниточке. В конечном счёте, по мнению артиста, все нейросети используются лишь для прибыли.

Мне кажется, что ИИ — это форма плагиата. Можно, конечно, воровать у лучших, как говорится. Но присваивать без разрешения и манипулировать чужими образами — это как использовать марионетку на ниточке. В долгосрочной перспективе главная цель создателей ИИ — стать богаче. Я недостаточно умён, чтобы понять, как воспрепятствовать этому. Но я действительно считаю, что эту проблему нужно обсуждать.

Актёр также сказал, что его очень волнует сканирование людей для создания их цифровых образов. Фрейзер часто переживал по этому поводу, когда снимался в фильмах, где используется компьютерная графика. По мнению артиста, большинство покойных звёзд Голливуда были бы против их появления с помощью ИИ.

О новом фильме с Бренданом Фрейзером:
Зрители оценили драму «Семья в аренду» с Бренданом Фрейзером выше «Крушащей машины»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android