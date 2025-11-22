Скидки
«Я с ним ещё не закончил»: Дольф Лундгрен хочет вновь сыграть Ивана Драго из «Рокки»

«Я с ним ещё не закончил»: Дольф Лундгрен хочет вновь сыграть Ивана Драго из «Рокки»
Издание Variety взяло интервью у знаменитого актёра Дольфа Лундгрена («Универсальный солдат»). Он рассказал о желании снова сыграть культового Ивана Драго из фильмов серии «Рокки».

По словам артиста, он всё ещё может показать другую сторону известного персонажа. Лундгрен считает, что герой выглядит жестоким бойцом, но на самом деле куда более глубокий.

Я ещё не закончил с Иваном Драго и мог бы показать другую сторону этого парня, более человеческую. Хотя я немного больше раскрыл его в «Криде 2». Он интересен тем, что выглядит таким жёстким, но только на первый взгляд. Драго был моим первым большим киногероем, и он очень мне подходил: я был крупным парнем, бойцом… Думаю, я мог бы сыграть его снова, если бы был проект с хорошим сценарием.

Впервые персонаж Дольфа Лундгрена появился в «Рокки 4» — четвёртой части культовой серии фильмом с Сильвестром Сталлоне в главной роли. В картине он выступал основным противником главного героя. Позднее Иван Драго появился в спин-оффе франшизы «Крид 2», где уже учит боксировать своего сына.

