Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российская Team Spirit сыграет в гранд-финале PGL Wallachia Season 6 по Dota 2

Российская Team Spirit сыграет в гранд-финале PGL Wallachia Season 6 по Dota 2
Комментарии

Российский состав Team Spirit одолел Team Liquid в финале верхней сетки плей-офф на PGL Wallachia Season 6 по Dota 2. Матч завершился со счётом 2:1.

Dota 2. PGL Wallachia Season 6 . Финал (верхняя сетка)
22 ноября 2025, суббота. 16:50 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 1
Team Liquid

Первая серия закончилась разгромной победой европейского коллектива со счётом 32:9. Однако впоследствии команда Ильи Yatoro Мулярчука смогла перехватить инициативу на себя и завершить матч победой. На финальной карте Yatoro завершил игру с KDA в 14-1-10.

Team Liquid, в свою очередь, остаётся на чемпионате. Она сыграет с победителем пары BetBoom Team/OG.

PGL Wallachia Season 6 проходит с 15 по 23 ноября 2025 года в Бухаресте, Румыния. В турнире участвуют 16 команд, разыгрывающих призовой фонд в размере $ 1 млн.

Материалы по теме
PARIVISION и OG покинули PGL Wallachia Season 6 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android