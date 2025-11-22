Российская Team Spirit сыграет в гранд-финале PGL Wallachia Season 6 по Dota 2
Российский состав Team Spirit одолел Team Liquid в финале верхней сетки плей-офф на PGL Wallachia Season 6 по Dota 2. Матч завершился со счётом 2:1.
Dota 2. PGL Wallachia Season 6 . Финал (верхняя сетка)
22 ноября 2025, суббота. 16:50 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 1
Team Liquid
Первая серия закончилась разгромной победой европейского коллектива со счётом 32:9. Однако впоследствии команда Ильи Yatoro Мулярчука смогла перехватить инициативу на себя и завершить матч победой. На финальной карте Yatoro завершил игру с KDA в 14-1-10.
Team Liquid, в свою очередь, остаётся на чемпионате. Она сыграет с победителем пары BetBoom Team/OG.
PGL Wallachia Season 6 проходит с 15 по 23 ноября 2025 года в Бухаресте, Румыния. В турнире участвуют 16 команд, разыгрывающих призовой фонд в размере $ 1 млн.
