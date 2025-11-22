Скидки
MOUZ выбила BetBoom Team из PGL Wallachia Season 6 по Dota 2

MOUZ выбила BetBoom Team из PGL Wallachia Season 6 по Dota 2
Вечером 22 ноября состоялся полуфинал нижней сетки между MOUZ и BetBoom Team на PGL Wallachia Season 6 по Dota 2. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Ремко Crystallis Аретса.

Dota 2. PGL Wallachia Season 6 . 1/2 финала (нижняя сетка)
22 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
MOUZ
Окончен
2 : 1
BetBoom Team

По итогам серии BetBoom Team завершила выступление на турнире, заняв четвёртое место и заработав $ 80 тыс. MOUZ, в свою очередь, прошла в следующий раунд, где 23 ноября в 12:00 по Москве сразится с Team Liquid в матче за выход в гранд-финал против Team Spirit.

PGL Wallachia Season 6 проходит с 15 по 23 ноября 2025 года в Бухаресте, Румыния. В турнире участвуют 16 команд, разыгрывающих призовой фонд в размере $ 1 млн.

Российская Team Spirit сыграет в гранд-финале PGL Wallachia Season 6 по Dota 2
