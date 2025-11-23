Расписание финального дня PGL Wallachia Season 6 по Dota 2

Сегодня, 23 ноября, пройдёт заключительный день турнира PGL Wallachia Season 6 по Dota 2.

В ходе серии определится топ-3 чемпионата. Финал нижней сетки пройдёт в формате best-of-3 (до двух побед), тогда как гранд-финал — в best-of-5 (до трёх побед). Победитель турнира заработает главный титул и $ 300 тыс.

Расписание игр PGL Wallachia Season 6 на воскресенье, 23 ноября:

12:00. Team Liquid (Европа) — MOUZ (Европа);

17:00. Team Spirit (Россия) — Team Liquid/MOUZ.

PGL Wallachia Season 6 проходит с 15 по 23 ноября 2025 года в Бухаресте, Румыния. В турнире участвуют 16 команд, разыгрывающих призовой фонд в размере $ 1 млн.