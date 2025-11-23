Скидки
В Windows 11 ускорят работу «Проводника»

В Windows 11 ускорят работу «Проводника»
Компания Microsoft признала, что «Проводник» в Windows 11 работает медленно. Разработчики операционной системы пообещали, что ускорят менеджер файлов за счёт тестирования новой функции.

В Microsoft заявили, что «Проводник» будет загружаться в фоновом режиме, чтобы повысить производительность работы системы. В компании также отметили, что предварительную загрузку менеджера файлов можно отменить по собственному желанию.

Фото: Microsoft

Как отключить загрузку «Проводника» в фоновом режиме:

  • Перейти в раздел «Проводник».
  • Открыть «Параметры».
  • Перейти в раздел «Вид».
  • Снять флажок с функции «Включить предзагрузку окна для более быстрого запуска».

«Проводник» работает быстро на Windows 10, но на обновлённой ОС 11-й версии значительно снизилась его производительность. Отключение предварительной загрузки «Проводника» поможет сэкономить оперативную память.

