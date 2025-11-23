Фильм «Злая. Часть 2» начнут показывать в России с 27 ноября

Российские кинотеатры анонсировали показы фильма «Злая. Часть 2» — продолжения знаменитой сказки 2024 года. Так, в сети «Пассаж Синема» картину начнут демонстрировать с 27 ноября.

Официально фильм «Злая. Часть 2» не выйдет в РФ. Ленту будут показывать только в рамках предсеансного обслуживания, с русским дубляжом. В мировом прокате картина вышла 21 ноября.

«Злая. Часть 2» рассказывает, как ведьма Эльфаба оказывается в изгнании, а её сестра Глинда становится символом добра в Изумрудном городе. Главные роли вновь сыграли Синтия Эриво («Чужак») и певица Ариана Гранде («Не смотрите наверх»). Картину высоко оценили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 70% свежести от обозревателей и 95% от зрителей.