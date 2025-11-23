Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Меня не придётся уговаривать»: актёр Джош Хатчерсон хочет вернуться в «Голодные игры»

«Меня не придётся уговаривать»: актёр Джош Хатчерсон хочет вернуться в «Голодные игры»
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Variety взяло интервью у звезды серии фильмов «Голодные игры» Джоша Хатчерсона. Он рассказал о желании вернуться в знаменитую франшизу.

По словам артиста, он бы с удовольствием вновь поработал с режиссёром Фрэнсисом Лоуренсом, а также с другими звёздами серии — Дженнифер Лоуренс, Лиамом Хемсвортом и Вуди Харрельсоном. Хатчерсон заявил, что его бы вообще не пришлось уговаривать вернуться.

Я бы с удовольствием вернулся на съёмочную площадку с Фрэнсисом, Дженнифер, Лиамом и Вуди. Меня вообще не придётся уговаривать. Я бы с радостью вернулся.

Актёра также спросили, снялся ли он в предстоящем фильме франшизы «Голодные игры: Рассвет Жатвы» — экранизации одноимённой книги, которая выступает приквелом к основным произведениям. Примечательно, что в книге его герой Пит появляется в одной из сцен, которая показывает будущее серии. Хатчерсон с улыбкой ответил, что это была бы мечта, а они иногда сбываются.

Трейлер новых «Голодных игр»:
Видео
Первый трейлер фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» — выход в России осенью 2026 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android