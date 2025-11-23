«Меня не придётся уговаривать»: актёр Джош Хатчерсон хочет вернуться в «Голодные игры»

Издание Variety взяло интервью у звезды серии фильмов «Голодные игры» Джоша Хатчерсона. Он рассказал о желании вернуться в знаменитую франшизу.

По словам артиста, он бы с удовольствием вновь поработал с режиссёром Фрэнсисом Лоуренсом, а также с другими звёздами серии — Дженнифер Лоуренс, Лиамом Хемсвортом и Вуди Харрельсоном. Хатчерсон заявил, что его бы вообще не пришлось уговаривать вернуться.

Я бы с удовольствием вернулся на съёмочную площадку с Фрэнсисом, Дженнифер, Лиамом и Вуди. Меня вообще не придётся уговаривать. Я бы с радостью вернулся.

Актёра также спросили, снялся ли он в предстоящем фильме франшизы «Голодные игры: Рассвет Жатвы» — экранизации одноимённой книги, которая выступает приквелом к основным произведениям. Примечательно, что в книге его герой Пит появляется в одной из сцен, которая показывает будущее серии. Хатчерсон с улыбкой ответил, что это была бы мечта, а они иногда сбываются.