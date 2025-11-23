Скидки
«Я ещё никогда не был так измотан»: Кристофер Нолан — о съёмках «Одиссеи»

Издание Empire взяло интервью у культового режиссёра Кристофера Нолана («Интерстеллар»). Он рассказал о тяжёлых съёмках своего предстоящего фильма «Одиссея».

По словам постановщика, производство эпической картины стало самым сложным в его карьере. Нолан отмечает, что к концу съёмок ленты вся команда была сильно измотана.

К концу съёмок «Одиссеи» все были максимально измотаны. Я никогда не испытывал подобного за всю мою карьеру.

Премьера «Одиссеи» в мировом прокате состоится 17 июля 2026 года. Картина расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной в истории, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главного героя воплотит на экране Мэтт Дэймон, звезда серии картин о Джейсоне Борне.

