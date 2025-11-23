Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Финальные серии 3-го сезона «Вампиров средней полосы» выйдут в феврале — трейлер

Финальные серии 3-го сезона «Вампиров средней полосы» выйдут в феврале — трейлер
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Start раскрыл дату выхода финальных серий третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы». Премьера заключительных эпизодов шоу состоится в феврале 2026 года.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр START. Права на видео принадлежат Start.

Сюжет третьего сезона рассказывает о масштабном противостоянии двух вампирских кланов, которое завершится самым неожиданным образом. Главными злодеями выступят уральские вампиры под предводительством Бориса Феликсовича. В команду вошли властная 500-летняя Госпожа, а также молодые брат и сестра Стефан и Мия. Им и предстоит внести разлад в отношения смоленских вампиров своими интригами.

Премьера пятой серии сезона состоится 28 ноября. После этого шоу уйдёт на перерыв и вернётся с пятью оставшимися эпизодами в феврале. Точная дата выхода серий станет известна позже.

О третьем сезоне «Вампиров средней полосы»:
Как начался финальный сезон «Вампиров средней полосы»
Как начался финальный сезон «Вампиров средней полосы»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android