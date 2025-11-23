«Кино превратили в товар»: Брендан Фрейзер — об отменённой «Бэтгёрл»

Издание Associated Press взяло интервью у знаменитого актёра Брендана Фрейзера («Мумия»). Он рассказал о своём отношении к отмене супергеройского фильма DC «Бэтгёрл».

По словам артиста, студии превращают производство картин в продажу товара. Из-за этого становится гораздо выгоднее «сжечь его», чем выпускать.

Кино теперь превращается в настоящий товар. Причём до такой степени, что выгоднее сжечь картину и застраховать, чем выпустить на рынок.

Брендан Фрейзер сыграл в отменённом фильме главного злодея Светлячка. Ранее актёр заявлял, что персонаж получился весьма трагичным, ведь ему пришлось стать антагонистом из-за обиды на общество.

«Бэтгёрл» — супергеройский фильм, который должен был расширить киновселенную DC. В августе 2022 года Warner Bros. Discovery внезапно отменила картину за $ 90 млн, которая была уже полностью отснята. В компании объяснили свой поступок тем, что лента получилась «недостаточно крупной» для кинотеатров, а в онлайн-сервисах невозможно было бы отбить все затраты на производство.