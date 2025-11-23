«Сериал изменил мою жизнь»: актёр Дэвид Харбор — об «Очень странных делах»

Звезда сериала «Очень странные дела» Дэвид Харбор рассказал о своей карьере. По словам артиста, знаменитое мистическое шоу от Netflix полностью изменило его жизнь.

Актёр отметил, что в 35-летнем возрасте уже играл в большом количестве фильмов, но на второстепенных ролях. Он называет этот период в карьере прекрасным, однако именно «Очень странные дела» подарили ему возможность играть главных персонажей.

В 35 лет я достиг определённого момента в своей жизни — мне очень нравилось быть седьмым номером в списке актёров, например, боевика с Дензелом Вашингтоном «Великий уравнитель». Кроме того, я любил играть главные роли в спектаклях в Общественном театре Нью-Йорка. Это была прекрасная жизнь, фантастическая жизнь в однокомнатной арендованной квартире в Ист-Виллидж. Но «Очень странные дела» во многом изменили мою жизнь и карьеру.

Дэвид Харбор вернётся к роли шерифа Джима Хоппера в пятом сезоне «Очень странных дел». Продолжение знаменитого шоу выйдет на стриминговом сервисе Netflix в трёх частях: первая — в ночь на 27 ноября, вторая — в ночь на 26 декабря, а последний эпизод — в ночь на 1 января. Пятый сезон также станет финальным для всего сериала.