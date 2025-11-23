Скидки
«Снял бы«Чужих» с динозаврами». Джеймс Кэмерон — о своей версии «Парка Юрского периода»

«Снял бы«Чужих» с динозаврами». Джеймс Кэмерон — о своей версии «Парка Юрского периода»
Издание Empire взяло интервью у культового режиссёра Джеймса Кэмерона. Он рассказал, каким бы получился знаменитый фильм «Парк Юрского периода», если бы он его снимал.

По словам Кэмерона, Стивен Спилберг был правильно выбран режиссёром картины о динозаврах. Всё потому что автор «Аватара» снял бы более жесткую версию со взрослым рейтингом.

Стивен Спилберг был тем, кто должен был снять «Парк Юрского периода». Я — точно нет. Потому что сделал бы фильм слишком пугающим и со взрослым рейтингом. Это были бы «Чужие», но с динозаврами.

Изначально именно Джеймс Кэмерон планировал снимать «Парк Юрского периода», который был основан на одноимённом романе Майкла Крайтона. Постановщик рассказывал, что Стивен Спилберг опередил его на несколько часов, когда выкупались права на экранизацию книги.

