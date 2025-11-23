Gumayusi присоединился к составу Hanwha Life Esports по League of Legends

Киберспортивная организация Hanwha Life Esports сообщила о подписании Ли Gumayusi Мин‑хёнга на позицию керри в League of Legends. Об этом ранее сообщали инсайдеры и СМИ.
Gumayusi ушёл из T1 в ноябре 2025 года. О причинах его ухода до сих пор не известно.
Также клуб закрыл позицию лесника, подписав Со Kanavi Джин-хёка. На его счету победы на LPL — 2022 Summer, LPL — 2023 Spring и LPL — 2023 Summer, а также регулярные попадания в топ-4 На Worlds.
Состав Hanwha Life Esports по League of Legends:
- Ким Zeus У-че — Топ;
- Со Kanavi Джин-хёка — Лес;
- Ким Zeka Гон-у — Мид;
- Ли Gumayusi Мин‑хёнг — Керри;
- Ю Delight Хван-джун — Саппорт.
Дебют обновлённого состава состоится на KeSPA Cup — 2025, который пройдёт с 6 по 14 декабря в Южной Корее. О формате и участниках турнира мы писали здесь.