Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Gumayusi присоединился к составу Hanwha Life Esports по League of Legends

Gumayusi присоединился к составу Hanwha Life Esports по League of Legends
Gumayusi на MSI 2023
Аудио-версия:
Комментарии

Киберспортивная организация Hanwha Life Esports сообщила о подписании Ли Gumayusi Мин‑хёнга на позицию керри в League of Legends. Об этом ранее сообщали инсайдеры и СМИ.

Gumayusi ушёл из T1 в ноябре 2025 года. О причинах его ухода до сих пор не известно.

Материалы по теме
Конец эпохи: как Gumayusi получил мировое признание в составе T1 по League of Legends
Конец эпохи: как Gumayusi получил мировое признание в составе T1 по League of Legends

Также клуб закрыл позицию лесника, подписав Со Kanavi Джин-хёка. На его счету победы на LPL — 2022 Summer, LPL — 2023 Spring и LPL — 2023 Summer, а также регулярные попадания в топ-4 На Worlds.

Состав Hanwha Life Esports по League of Legends:

  • Ким Zeus У-че — Топ;
  • Со Kanavi Джин-хёка — Лес;
  • Ким Zeka Гон-у — Мид;
  • Ли Gumayusi Мин‑хёнг — Керри;
  • Ю Delight Хван-джун — Саппорт.

Дебют обновлённого состава состоится на KeSPA Cup — 2025, который пройдёт с 6 по 14 декабря в Южной Корее. О формате и участниках турнира мы писали здесь.

Материалы по теме
Riot Games может разрешить тренерам общаться с игроками во время матчей League of Legends
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android