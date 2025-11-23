«Прекрасная трагедия». Критики высоко оценили фильм «Гамнет» с Полом Мескалем

27 ноября состоится мировая премьера фильма «Гамнет» — исторической драмы, с Полом Мескалем («Гладиатор 2») в главной роли. Критики уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 88% свежести.

Обозреватели хвалят режиссуру Хлои Чжао: пишут, что она сняла самый красивый фильм в своей карьере. Картину рекомендуют смотреть именно на большом экране, чтобы можно было понять глубину кадров. Ругают ленту за слишком тяжёлые философские смыслы, которые могут быть непонятны простым зрителям.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Гамнет»:

Совершенно разрушительная, глубоко эмоциональная и прекрасная, искренняя трагедия, которую только Хлоя Чжао могла воплотить с таким изяществом. Она мастерски передаёт глубину переживаний героев, напоминая нам о необходимости ценить каждый момент в жизни.

«Гамнет» запечатляет красоту природы, жестокость горя и стойкость человеческих отношений. Этот фильм стоит посмотреть в кинотеатре, чтобы почувствовать каждый порыв ветра и каждый скрип дерева.

Концовка вызывает такой эмоциональный взрыв, что довела меня до слёз. Я отец и большой поклонник Шекспира, поэтому эта история ещё раз напомнила мне о силе искусства и исцеления.

«Гамнет» — это фильм, изобилующий отвлекающими визуальными и звуковыми решениями, которые отражают недавний осознанный стиль Чжао, стремящийся к эмоциональной грандиозности. Но в конечном итоге фильм оказывается пустым.

«Гамнет» — настоящая приманка для «Оскара» (высокоинтеллектуальная основа, максимум слёз и эмоций), но он слишком интеллектуальный для простого зрителя.

«Гамнет» представляет собой экранизацию одноимённого произведения Мэгги О’Фаррелл. Сюжет повествует о вымышленной истории из жизни сына Шекспира по имени Хэмнет, который умер в возрасте 11 лет. Родителям приходится справиться с горем и пережить потерю сына.