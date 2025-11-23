Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Solo не собирается возвращаться на про-сцену Dota 2 в качестве игрока

Solo не собирается возвращаться на про-сцену Dota 2 в качестве игрока
Комментарии

35-летний киберспортсмен Алексей Solo Березин в интервью подтвердил, что не собирается возвращаться на про-сцену Dota 2 в качестве игрока.

Я бы точно не хотел играть в каком-то клубе, в какой-то команде профессиональной, возможно, будет у меня что-то своё, возможно, будет какой-то свой проект и после Нового года об этом расскажу.

Последней командой Solo была Team Yandex, в которой он выступал с июня по август этого года. Он успел сыграть на FISSURE Universe: Episode 5 (седьмая–восьмая строчки), Esports World Cup 2025 (9-12-е места) и Clavision Masters 2025: Snow-Ruyi (9-10-я строчки).

На момент новости Березин играет на BetBoom Streamers Battle x Динамо 12, где его команда идёт со статистикой 1-2. Коллектив продолжит игры 24 ноября.

Ранее Solo начал размышлять о тренерской карьере
Solo: я всерьёз задумался о тренерской карьере в Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android