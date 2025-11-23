Solo не собирается возвращаться на про-сцену Dota 2 в качестве игрока

35-летний киберспортсмен Алексей Solo Березин в интервью подтвердил, что не собирается возвращаться на про-сцену Dota 2 в качестве игрока.

Я бы точно не хотел играть в каком-то клубе, в какой-то команде профессиональной, возможно, будет у меня что-то своё, возможно, будет какой-то свой проект и после Нового года об этом расскажу.

Последней командой Solo была Team Yandex, в которой он выступал с июня по август этого года. Он успел сыграть на FISSURE Universe: Episode 5 (седьмая–восьмая строчки), Esports World Cup 2025 (9-12-е места) и Clavision Masters 2025: Snow-Ruyi (9-10-я строчки).

На момент новости Березин играет на BetBoom Streamers Battle x Динамо 12, где его команда идёт со статистикой 1-2. Коллектив продолжит игры 24 ноября.