«Носил бы каблуки». Дуэйн Джонсон хотел сыграть в «Дьявол носит Prada 2» с Эмили Блант

На подкасте «Awardist» гостями стали знаменитые актёры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант. Они рассказали об интересной идее, которая у них появилась во время съёмок биографической драмы «Крушащая машина».

Джонсон предложил сыграть в предстоящем фильме «Дьявол носит Prada 2». Он хотел воплотить на экране персонажа, который был бы партнёром Эмили Блант по сюжету. Тогда актриса пошутила, что ему бы пришлось носить каблуки.

Я сам предложил Блант сыграть её партнёра в «Дьявол носит Prada 2». Сыграть в качестве персонажа, который разбирается в моде и при этом круто выглядит. Сказал ей об этом, когда она снималась в этом фильме. Я бы носил каблуки 15-го размера.

«Дьявол носит Prada 2» выйдет в мировом прокате 1 мая 2026 года. Продолжение культового фильма расскажет о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она и заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили. Главные роли, помимо Эмили Блант, вновь сыграли Мэрил Стрип («Крамер против Крамера»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар») и Стэнли Туччи («Конклав»).

Видео
Тизер фильма «Дьявол носит Prada 2» с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй — выход в мае 2026 года
