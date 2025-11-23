Скидки
Фильм «Злая. Часть 2» стартовал с $ 220 млн — это рекорд для мюзиклов
По итогам первых выходных сборы фильма «Злая. Часть 2» достигли $ 150 млн в США. Картина стала лидером проката, обогнав «Иллюзию обмана 3» и «Хищника: Планета смерти».

Мюзикл показал второй стартовый результат среди фильмов 2025 года — первое место занял «Minecraft в кино», который собрал за первые выходные в США $ 163 млн. По всему миру лента собрала $ 226 млн за дебютный уикенд. Таким образом, «Злая. Часть 2» показала самый крупный старт среди мюзиклов в международном прокате. Предыдущим рекордсменом была первая часть дилогии под названием «Злая: Сказка о ведьме Запада» — она стартовала со $ 164 млн.

«Злая. Часть 2» рассказывает, как ведьма Эльфаба оказывается в изгнании, а её сестра Глинда становится символом добра в Изумрудном городе. Главные роли вновь сыграли Синтия Эриво («Чужак») и певица Ариана Гранде («Не смотрите наверх»). Картину высоко оценили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 70% свежести от обозревателей и 95% от зрителей.

Каким получился фильм «Злая. Часть 2»:
Визуальная феерия. Обзор фильма «Злая: Часть 2» с Арианой Гранде
Визуальная феерия. Обзор фильма «Злая: Часть 2» с Арианой Гранде
