Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Слух: в CS 2 скоро добавят «Патруль»

Слух: в CS 2 скоро добавят «Патруль»
Комментарии

В Counter-Strike 2 скоро вернётся система «Патруль», о чём сообщил инсайдер под ником МОЛЕКУРЯТНИК в последнем ролике. Должно это произойти в одном из будущих сезонов премьер-режима.

Реализация системы станет возможной благодаря функции TrueView, которая была добавлена в последнем патче. Её суть заключается в улучшении качества записей матчей: попадания пуль отображаются не с запозданием, а ровно в тайминг. Сразу после появления функции в комьюнити предположили, что разработчики сделали это в том числе и для возвращения «Патруля».

О «Патруле» в Valve заговорили ещё в апреле 2024 года, однако с тех пор доступ к системе никто не получал. Не исключено, что её полноценно включат одновременно с улучшенным античитом.

Материалы по теме
Wildcard распустила состав по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android