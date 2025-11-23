Слух: в CS 2 скоро добавят «Патруль»

В Counter-Strike 2 скоро вернётся система «Патруль», о чём сообщил инсайдер под ником МОЛЕКУРЯТНИК в последнем ролике. Должно это произойти в одном из будущих сезонов премьер-режима.

Реализация системы станет возможной благодаря функции TrueView, которая была добавлена в последнем патче. Её суть заключается в улучшении качества записей матчей: попадания пуль отображаются не с запозданием, а ровно в тайминг. Сразу после появления функции в комьюнити предположили, что разработчики сделали это в том числе и для возвращения «Патруля».

О «Патруле» в Valve заговорили ещё в апреле 2024 года, однако с тех пор доступ к системе никто не получал. Не исключено, что её полноценно включат одновременно с улучшенным античитом.