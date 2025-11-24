Скидки
StarLadder Budapest Major. День 1. Групповой этап. Стрим B
15:00 Мск
Расписание матчей StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2 — 1 и 2 тур Stage 1, игры на понедельник, 24 ноября

Расписание первого дня чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2
Аудио-версия:
Сегодня, 24 ноября, в столице Венгрии состоятся первые матчи StarLadder Budapest Major 2025, чемпионата мира по Counter-Strike 2. Команды проведут по две стартовые игры в формате best-of-1.

Права на трансляцию матчей Starladder Budapest Major 2025 в России принадлежат Okko.

Расписание игр Budapest Major 2025 на понедельник, 24 ноября:

  • 15:00. Тур 1, B8 (Украина) — M80 (США);
  • 15:00. Тур 1, Imperial (Бразилия) — Rare Atom (Китай);
  • 16:00, Тур 1, Legacy (Бразилия) — FlyQuest (Австралия);
  • 16:00, Тур 1, PARIVISION (Россия) — The Huns (Монголия);
  • 17:00. Тур 1, Ninjas in Pyjamas (Европа) — NRG (США);
  • 17:00. Тур 1, GamerLegion (Европа) — Fluxo (Бразилия);
  • 18:00. Тур 1, Fnatic (Европа) — RED Canids (Бразилия);
  • 18:00. Тур 1, FaZe Clan (Европа) — Lynn Vision (Китай);
  • 20:00. Тур 2, два матча;
  • 21:00. Тур 2, два матча;
  • 22:00. Тур 2, два матча;
  • 23:00. Тур 2, два матча.
Стартует чемпионат мира по Counter-Strike 2: всё, что нужно знать про Budapest Major 2025
Стартует чемпионат мира по Counter-Strike 2: всё, что нужно знать про Budapest Major 2025
