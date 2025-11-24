Расписание первого дня чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2
Сегодня, 24 ноября, в столице Венгрии состоятся первые матчи StarLadder Budapest Major 2025, чемпионата мира по Counter-Strike 2. Команды проведут по две стартовые игры в формате best-of-1.
Права на трансляцию матчей Starladder Budapest Major 2025 в России принадлежат Okko.
Расписание игр Budapest Major 2025 на понедельник, 24 ноября:
- 15:00. Тур 1, B8 (Украина) — M80 (США);
- 15:00. Тур 1, Imperial (Бразилия) — Rare Atom (Китай);
- 16:00, Тур 1, Legacy (Бразилия) — FlyQuest (Австралия);
- 16:00, Тур 1, PARIVISION (Россия) — The Huns (Монголия);
- 17:00. Тур 1, Ninjas in Pyjamas (Европа) — NRG (США);
- 17:00. Тур 1, GamerLegion (Европа) — Fluxo (Бразилия);
- 18:00. Тур 1, Fnatic (Европа) — RED Canids (Бразилия);
- 18:00. Тур 1, FaZe Clan (Европа) — Lynn Vision (Китай);
- 20:00. Тур 2, два матча;
- 21:00. Тур 2, два матча;
- 22:00. Тур 2, два матча;
- 23:00. Тур 2, два матча.
