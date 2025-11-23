Скидки
MOUZ — чемпион PGL Wallachia Season 6 по Dota 2

MOUZ стала чемпионом PGL Wallachia Season 6 по Dota 2, обыграв Team Spirit в гранд-финале со счётом 3:2. Это первая победа состава организации на тир-1 турнире за 12 лет.

Dota 2. PGL Wallachia Season 6 . Гранд-финал
23 ноября 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 3
MOUZ

В напряжённом best-of-5 Team Spirit выиграла первую и четвёртую карты, но MOUZ взяла решающую серию, забрав вторую, третью и пятую. За победу команда получила $ 300 тыс. Team Spirit, занявшая второе место, заработала $ 175 тыс. Бронзовую медаль и $ 120 тыс. получила Team Liquid.

Отметим, MOUZ выступала на турнире не в полном составе: Мелхиор Seleri Хилленкамп пропустил весь чемпионат из-за проблем со здоровьем, а Ремко Crystallis Аретс не участвовал в групповой стадии по той же причине.

Последний тир-1 титул MOUZ завоевала в 2013 году на RaidCall EMS One Summer Season, где победила Evil Geniuses со счётом 3:1.

PGL Wallachia Season 6 проходил с 15 по 23 ноября 2025 года в Бухаресте, Румыния. В турнире участвовали 16 команд, разыгравших призовой фонд в размере $ 1 млн.

