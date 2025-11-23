Финальный трейлер пятого сезона сериала «Очень странные дела» — выход ночью 27 ноября

Онлайн-кинотеатр Netflix представил финальный трейлер пятого сезона сериала «Очень странные дела». Продолжение мистического проекта выйдет в трёх частях: первая стартует 27 ноября в 02:00 мск и будет состоять из четырёх эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет пятого сезона продолжит историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Спустя полтора года после событий четвёртого сезона главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр куда-то исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хоукинсе карантин.

Пятый сезон станет большим финалом для «Очень странных дел». Вторая часть пятого сезона выйдет в ночь на 26 декабря, а финальный эпизод станет доступен в ночь на 1 января — его также покажут в кинотеатрах.