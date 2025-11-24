«Иллюзия обмана 3» снова стала лидером кинопроката России за уикенд

По данным Kinobusiness, «Иллюзия обмана 3» второй раз подряд стала лидером кинопроката России за уикенд. За минувшие выходные фильм собрал 408,6 млн рублей.

Второе место заняла картина «Маша и медведи», которой удалось собрать 77,5 млн рублей, а на третьей строчке расположился фильм «Авиатор» с Константином Хабенским в одной из главных ролей — ленте покорились 75,7 млн рублей. Следом идут «Яга на нашу голову» (64 млн рублей) и «Горыныч» (59,5 млн рублей).

«Иллюзия обмана 3» продолжает историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников, чтобы вместе с ней совершить ограбление влиятельной криминальной семьи.