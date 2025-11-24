Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 1. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умер актёр Удо Кир — он должен был исполнить главную роль в игре OD Хидео Кодзимы

Умер актёр Удо Кир — он должен был исполнить главную роль в игре OD Хидео Кодзимы
Аудио-версия:
Комментарии

В возрасте 81 года из жизни ушёл немецкий актёр Удо Кир. Причина смерти пока не называется, но её наверняка назовут позже, как это обычно и бывает.

Кир снимался как в немецком кино, так и в голливудских картинах: первой заметной работой актёра стала лента «Печать дьявола», также он снялся в «Догвилле», «Меланхолии», «Европе», «Модильяне», «Танцующей в темноте» и других проектах.

Геймерам же Удо успел запомниться появлением в тизере-трейлере хоррора OD, разработкой которого занимается Хидео Кодзима. Судя по словам геймдизайнера, Кир не успел сняться в своих фрагментах для тайтла, поскольку производство планировали продолжить в 2026-м.

Из-за забастовки мы долго не могли снимать OD, и нам пришлось перенести съёмки на следующий год. Даже в это время мы с Удо часто обменивались электронными письмами. Мы поддерживали тесную связь. Когда мы встретились в Милане в конце сентября, он сказал мне, что с нетерпением ждёт возобновления съёмок в следующем году. Я до сих пор не могу в это поверить.
Удо был не просто актёром. Он был настоящей иконой своего времени. Таких, как он, больше не будет. Я никогда его не забуду.

Удо Кир в OD

Фото: Kojima Productions

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android