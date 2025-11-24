Завершились съёмки «Очень страшного кино 6»

Съёмочный процесс «Очень страшного кино 6» завершён. Премьера комедийного фильма состоится 12 июня 2026 года. Над сценарием работали Марлон Уэйанс вместе со своими братьями Киненом Айвори и Шоном.

В написании истории братьям Уэйфанс помог Рик Альварес («Белые цыпочки»). Детали сюжета не раскрывают, но, скорее всего, нас ждёт продолжение сюжетной ветки Синди Кэмпбелл, главной героини предыдущих частей. Снял шестую часть серии Майкл Тиддис.

Первая часть серии вышла в 2000 году. Суммарно фильмы франшизы собрали около $ 900 млн в мировом прокате, став одной из самых кассовых хоррор-франшиз в истории.