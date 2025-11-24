Netflix уже работает над четвёртым сезоном «Ночного агента»

По данным источников Deadline, в Netflix уже работают над четвёртым сезоном «Ночного агента». Популярный боевик получил налоговый кредит в размере $ 31,6 млн в Калифорнии, поскольку съёмки свежих серий пройдут в Лос-Анджелесе.

И хоть четвёртый сезон пока не одобрен, над его сценарием уже работают. Подробностей новых серий пока нет.

«Ночной агент» рассказывает о расследованиях агента ФБР Питера Сазерленда, роль которого исполняет Гэбриел Бассо. Так, в первом сезоне однажды принимает звонок по линии экстренной связи от девушки, которую якобы хотят убить. Спецагент берётся за расследование и довольно быстро выясняет, что дело куда запутаннее и масштабнее, чем ему сперва могло показаться.