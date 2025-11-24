Кассовые сборы фильма «Хищник: Планета смерти» достигли $ 150 млн
Поделиться
Фильм «Хищник: Планета смерти» собрал в мировом прокате $ 150 млн: из них $ 76 млн пришлись на прокат в США, а $ 83 млн — на международный прокат.
По сюжету молодой охотник Дек, изгнанный из своего клана, отправляется на опасную планету Калиск, на которой обитают смертельно опасные существа. Дек решает поохотиться на местную живность, а помогает ему девушка-андроид Тия.
Премьера фильма в зарубежных кинотеатрах состоялась 7 ноября — «Планета смерти» получила в основном тёплые отзывы от критиков и обычных зрителей, которые высоко оценили ленту. Главную роль исполнила Эль Фаннинг, звезда «Неонового демона» и других лент.
Комментарии
- 24 ноября 2025
-
10:31
-
09:40
-
09:12
-
09:00
-
08:44
-
07:56
-
07:11
-
06:38
- 23 ноября 2025
-
22:32
-
22:24
-
20:39
-
18:57
-
18:04
-
17:28
-
17:02
-
16:57
-
16:37
-
16:08
-
15:27
-
14:53
-
14:26
-
13:53
-
13:23
-
12:50
-
12:27
-
10:30
- 22 ноября 2025
-
23:08
-
19:58
-
18:55
-
18:27
-
17:55
-
17:39
-
17:26
-
17:26
-
16:55