Хлоя Чжао хочет вернуть Вечных в киновселенную Marvel
Недавно режиссёр «Вечных» Хлоя Чжао рассказала, что хотела бы вернуть персонажей этого фильма в киновселенную Marvel. После выхода ленты её героев больше нигде не использовали.
По словам Чжао, она бы с радостью обсудила, как можно снова ввести персонажей в киновселенную Marvel и привязать их к актуальным событиям.
Я бы с удовольствием вернула их и продолжила обсуждать мир, в котором мы живём. Я этим очень горжусь.
«Вечные» вышли в 2021 году и получили смешанные отзывы: одни называли фильм достойным и свежим для всей киновселенной, другие же критиковали его за плохой сюжет, скучных персонажей и другое.
