У Зверя и Мистера Фантастика будет много общих черт в «Мстителях: Судный день»

Актёр Келси Грэммер, сыгравший Зверя из команды Людей Икс в «Мстителях: Судный день», рассказал о совместной работе с Педро Паскалем, который воплощает образ Мистера Фантастика.

По словам Грэммера, у героев много общих черт помимо того, что они — умнейшие персонажи Marvel. Келси понравилось работать с новыми коллегами, включая весь состав Фантастической четвёрки.

Я отлично провёл время с Педро, он замечательный коллега. Мне очень, очень понравилось проводить с ним время, работать вместе. И с другими из Фантастической четвёрки тоже.

«Мстители: Судный день» должны выйти в прокат США 18 декабря 2026 года.