У Зверя и Мистера Фантастика будет много общих черт в «Мстителях: Судный день»
Поделиться
Актёр Келси Грэммер, сыгравший Зверя из команды Людей Икс в «Мстителях: Судный день», рассказал о совместной работе с Педро Паскалем, который воплощает образ Мистера Фантастика.
По словам Грэммера, у героев много общих черт помимо того, что они — умнейшие персонажи Marvel. Келси понравилось работать с новыми коллегами, включая весь состав Фантастической четвёрки.
Я отлично провёл время с Педро, он замечательный коллега. Мне очень, очень понравилось проводить с ним время, работать вместе. И с другими из Фантастической четвёрки тоже.
«Мстители: Судный день» должны выйти в прокат США 18 декабря 2026 года.
Комментарии
- 24 ноября 2025
-
10:31
-
09:40
-
09:12
-
09:00
-
08:44
-
07:56
-
07:11
-
06:38
- 23 ноября 2025
-
22:32
-
22:24
-
20:39
-
18:57
-
18:04
-
17:28
-
17:02
-
16:57
-
16:37
-
16:08
-
15:27
-
14:53
-
14:26
-
13:53
-
13:23
-
12:50
-
12:27
-
10:30
- 22 ноября 2025
-
23:08
-
19:58
-
18:55
-
18:27
-
17:55
-
17:39
-
17:26
-
17:26
-
16:55