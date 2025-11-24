Скидки
StarLadder Budapest Major. День 1. Групповой этап. Стрим B
15:00 Мск
Чемп.Play Новости

Чёрная комедия «Бугония» выйдет в онлайне 25 ноября

Чёрная комедия «Бугония» выйдет в онлайне 25 ноября
Комментарии

По данным When To Stream, цифровой релиз чёрной комедии «Бугония» состоится 25 ноября. С релиза в кинотеатрах США прошёл месяц.

В центре сюжета двое сторонников теории заговора, которые похищают главу крупной компании, веря, что она пришелец, намеревающийся уничтожить Землю.

«Бугония» — фантастическая комедия по сценарию Уилла Трейси. Главные роли исполнили Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд», «Бёрдмэн»), Джесси Племонс («Сделано в Америке», «Чёрное зеркало») и Алисия Сильверстоун («Солдаты неудачи», «Взрыв из прошлого»). Режиссёром выступит Йоргос Лантимос, известный по «Видам доброты» и прочим каротинам с Эммой Стоун.

