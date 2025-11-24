Чёрная комедия «Бугония» выйдет в онлайне 25 ноября
Поделиться
По данным When To Stream, цифровой релиз чёрной комедии «Бугония» состоится 25 ноября. С релиза в кинотеатрах США прошёл месяц.
В центре сюжета двое сторонников теории заговора, которые похищают главу крупной компании, веря, что она пришелец, намеревающийся уничтожить Землю.
«Бугония» — фантастическая комедия по сценарию Уилла Трейси. Главные роли исполнили Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд», «Бёрдмэн»), Джесси Племонс («Сделано в Америке», «Чёрное зеркало») и Алисия Сильверстоун («Солдаты неудачи», «Взрыв из прошлого»). Режиссёром выступит Йоргос Лантимос, известный по «Видам доброты» и прочим каротинам с Эммой Стоун.
Комментарии
- 24 ноября 2025
-
11:56
-
11:03
-
10:31
-
09:40
-
09:12
-
09:00
-
08:44
-
07:56
-
07:11
-
06:38
- 23 ноября 2025
-
22:32
-
22:24
-
20:39
-
18:57
-
18:04
-
17:28
-
17:02
-
16:57
-
16:37
-
16:08
-
15:27
-
14:53
-
14:26
-
13:53
-
13:23
-
12:50
-
12:27
-
10:30
- 22 ноября 2025
-
23:08
-
19:58
-
18:55
-
18:27
-
17:55
-
17:39
-
17:26