Джеймс Кэмерон выступил одним из режиссёров фильма-концерта Билли Айлиш
Поделиться
По данным Deadline, режиссёр «Аватара» Джеймс Кэмерон выступил одним из постановщиков фильма-концерта Билли Айлиш под названием Hit Me Hard and Soft. Вторым постановщиком выступит сама певица.
Прошло немало времени с тех пор, как Paramount выпустила в кинотеатрах концертный фильм. Одним из самых заметных стал концертный фильм 2011 года «Джастин Бибер: Никогда не говори «никогда»» в формате 3D, который собрал $ 73 млн долларов в прокате внутри страны и почти $ 100 млн.
Зарубежная премьера ленты состоится 20 марта 2026 года. От фильма-концерта Билли Айлиш наверняка тоже ожидают больших сборов прокате.
Комментарии
- 24 ноября 2025
-
11:56
-
11:03
-
10:31
-
09:40
-
09:12
-
09:00
-
08:44
-
07:56
-
07:11
-
06:38
- 23 ноября 2025
-
22:32
-
22:24
-
20:39
-
18:57
-
18:04
-
17:28
-
17:02
-
16:57
-
16:37
-
16:08
-
15:27
-
14:53
-
14:26
-
13:53
-
13:23
-
12:50
-
12:27
-
10:30
- 22 ноября 2025
-
23:08
-
19:58
-
18:55
-
18:27
-
17:55
-
17:39
-
17:26